РИАМО - 16 авг. В трех московских аэропортах отменили и задержали 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 4 рейса задержаны, 5 отменены. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, еще 1 отменили. В аэропорту Домодедово задержаны 17 рейсов, 2 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.