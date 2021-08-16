РИАМО - 16 авг. В России создали материал, который за секунду уничтожает вирусы и бактерии на своей поверхности. Разработку планируют использовать при изготовлении защитных масок, пишет газета «Известия».

Материал-антисептик под названием «Ионит» разработали в НПО «Здоровье нации». Он представляет собой нетканое полотно, в которое вводят активные органические молекулы.

«Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются», — пояснил директор по развитию НПО «Здоровье нации» Максим Яковлев.

Новый материал имеет высокую воздухопроницаемость, поэтому через него легко дышать. Также полотно отличается пластичностью и прочностью. Для людей «Ионит» безопасен и не требует особых правил утилизации.

Как утверждают разработчики, антисептические свойства материала сохраняются до момента его утилизации. Помимо медицинских масок, из «Ионита» можно изготовлять самообеззараживающие фильтры для транспорта, а также использовать его в качестве упаковки или других покрытий.

В аптеках новинка может появиться уже в 2021 году. Фильтр для маски из «Ионита» будет стоить около 100 рублей, маска с уже встроенным фильтром — 250 рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>