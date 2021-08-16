РИАМО - 16 авг. Около 1 тыс. человек посещают выставку «Мир тела» на ВДНХ в Москве ежедневно. В залах необычной экспозиции происходили интересные случаи, например, юноша сделал своей возлюбленной предложение около трупа с сердцем в руках, сообщили РИАМО организаторы мероприятия.

«Парень заранее купил цветы, пригласил друзей и в момент осмотра экспозиции предложил выйти за него замуж. Это было сделано возле экспоната, который, стоя на колене, держит в руках свое сердце. Девушка с удовольствием дала свое согласие. Было очень трогательно, необычно и символично - молодые люди оказались оба студентами медицинского вуза», — сказали организаторы.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась в марте в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей трупов. Из-за неоднозначной реакции в обществе организаторы выставки в Москве установили возрастной ценз «18+».

С момента открытия выставку на ВДНХ посетили более 200 тыс. человек. Экспозиция будет доступна для гостей до 12 января 2022 года.