РИАМО - 16 авг. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 3 балла из 10 возможных, к вечеру прогнозируются пробки в 6 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормальный трафик на Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе, а также Мосфильмовской улице.

Ситуация на дорогах может осложняться из-за ремонтных работ. Они проводятся на участках 82-го, 31-го, 53-го км МКАД, Большом Каменному мосту, Варшавском шоссе в районе станции метро «Нагатинская» и в других местах.