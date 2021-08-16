РИАМО - 16 авг. Скульптура в виде гигантского комка глины должна выставляться в музее современного искусства, а не на всеобщее обозрение в центре столицы, сообщил РИАМО историк-архивист и москвовед Никита Брусиловский.

На Болотной набережной установили скульптуру швейцарского художника Урса Фишера. 12-метровая композиция из алюминия представляет собой многократно увеличенную копию комка глины, который Фишер разминал в руках. По его замыслу, это символизирует акт созидания и преображения материи в человеческих руках, однако москвичи идею не оценили.

«Считаю, что такой скульптуре, тем более в таком красивом месте Москвы не место. Это искусство, которое нельзя назвать общепризнанным. Может быть, этой скульптуре место в музее современного искусства, специализированной галерее, на специальной экспозиции. Но не на городской площади для всеобщего обозрения», - сказал Брусиловский.

Он отметил, что сама по себе работа Фишера не плохая и не безнравственная, она просто некрасивая и не несет в себе никакой эстетической нагрузки.

«Это означает дразнить горожан и вызывать достаточно неприятные эмоции. Такого очень много я видел в Европе. Например, в Германии идешь посреди какого-нибудь сквера, а там какая-то странная непонятная фигура. Никакой цели и непонятно, для чего она здесь стоит», - заключил москвовед.