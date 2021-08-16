РИАМО - 16 авг. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что раннее опадание листвы в Москве в этом году не прогнозируется, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в текущем году было много осадков в мае и июне. Июль был засушливым, а в августе ситуация с осадками хорошая.

«Поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве. <…> В конце сентября листва обычно начинает опадать в столице», — отметил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что ливни сменят жаркую погоду в столице на этой неделе. Среда станет последним жарким днем лета, после чего с северо-запада к региону подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона.