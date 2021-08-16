РИАМО - 16 авг. Жаркая погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Москве и Московской области в понедельник, сообщается на сайте «Метеоновости».

Начало недели в Московском регионе побалует жителей теплом и солнцем. Дневная температура окажется выше нормы для августа. Так, в Москве ожидается +26..28 градусов, в Подмосковье воздух прогреется до +23..28 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

Синоптики пояснили, что атмосферное давление в регионе соответствует норме, утром и вечером кислородный режим благоприятный. Такая погода является комфортной даже для метеозависимых людей.