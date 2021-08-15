РИАМО - 15 авг. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова посетила гольф-клуб «Пестово» в городском округе Мытищи и рассказала, как это направление развивается при поддержке регионального правительства.

«Подмосковье заслуженно является родиной российского гольфа. Именно у нас самое большое количество 18-луночных гольф-полей - 9. Мы активно развиваем внутренний и въездной туризм. Наш проект «Жемчужины подмосковного гольфа» недавно принимал гольфистов из Санкт-Петербурга. Кроме спорта гостям были предложены путешествия по Московской области, они поучаствовали в уникальном мастер-классе на Жостовской фабрике и погрузились в атмосферу купеческого чаепития в Музее фабрики коломенской пастилы», - сказала вице-губернатор.

По ее словам, перед властям стоит важная задача - бороться со стереотипами.

«Занятия гольфом - это не всегда дорого. В Московской области есть площадки, рассчитанные на любой кошелек. Клубы работают с апреля по октябрь. Это настоящий спорт - игрок может проходить до 12 км. Приятно, что многие приезжают семьями, с детьми», - отметила Наталья Виртуозова.

Абонемент в школу гольфа, например в «Форест Хиллс» в Дмитрове, обойдется не дороже, чем на хоккей или теннис.

Маршрут «Жемчужины подмосковного гольфа» - это 1-й тур в рамках проекта «Golf in Russia» Международного Центра Гольф Туризма. Проект покажут экспертам в области гольф-туризма 18-21 октября на мировой выставке для иностранных туроператоров сегмента гольф в Уэллсе (Великобритания) - INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET. Россия будет представлена на единственном стенде «Golf in Russia» Международного Центра Гольф Туризма.

«Мы знакомим с культурой, историей, брендами Подмосковья. Не все знают, что в Московской области есть туризм премиального уровня. Проект «Golf in Russia» — это глобальное продвижение региона. Сможем создавать новые рабочие места для наших жителей», - сказала Наталья Виртуозова.

Директор АНО «Международный Центр Гольф Туризма», автор проекта «Golf in Russia» Анна Овчинникова отметила, что гольф - это доступное хобби, актуальное в пандемию как бесконтактный вид спорта.

«В 1-м туре «Golf in Russia» участвовали гольфисты России, а когда откроются международные границы, будем предлагать этот турпродукт спортсменам из-за рубежа. Россия может гордиться роскошными гольф-полями», - сказала Овчинникова.

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