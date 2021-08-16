РИАМО - 16 авг. С понедельника участники тестовой группы смогут проходить на станции «синей» ветки московского метро по системе Face Pay, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее в тестовом режиме система оплаты проезда по Face Pay была введена на Филевской линии городской подземки.

К концу августа в мегаполисе также планируют расширить тест. Систему Face Pay запустят на Солнцевской и Калужско-Рижской линиях подземки.

Пассажирам метро будет просто зарегистрироваться для оплаты поездок с помощью Face Pay. Им следует привязать к номеру телефона фотографию, банковскую карту и «Тройку».

Заммэра города, руководитель Дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что введенная в метро система Face Pay зарекомендовала себя как надежная и удобная.

«Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте», — сказал заммэра.

По его словам, работа этой системы очень надежна. Серверы Face Pay есть во всех вестибюлях городского метро, но каждый из них синхронизируется с центральным сервером.

«Так мы смогли добиться высокой скорости срабатывания системы — все процессы в сумме умещаются примерно в 1,5 секунды», — заключил Ликсутов.​