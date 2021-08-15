РИАМО - 15 авг. Экс-футболист Дмитрий Булыкин отметил, что в воскресной игре московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» было напряжение и матч доставил удовольствие болельщикам, сообщает Газета.ru.

«Локомотив» и «Зенит» провели встречу на стадионе «РЖД Арена». Счет в матче составил 1:1.

«Игра, конечно, была не очень хорошей в исполнении обеих команд, но было видно напряжение, было видно, что это дерби, что команды хотели забить и выиграть. Были острые моменты, были спорные решения судьи. Но, самое главное, болельщики получили удовольствие и увидели голы», — сказал Булыкин.

Также он высказал свое мнение о том, почему игроки «Локомотива» не смогли забить, хотя играли с 50-й минуты в большинстве.

«Это, наверное, и вина «Локомотива», и заслуга «Зенита». Проблема «Локомотива» была в том, что игроки немного расслабились, а в этот момент «Зенит» прибавил. Мы видели, что они в меньшинстве даже лучше и активнее атаковали», — пояснил эксперт.