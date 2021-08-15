РИАМО - 15 авг. Бывший президент столичного ФК «Локомотив» Николай Наумов считает, что арбитр в игре клуба с петербургским «Зенитом» допускал обидные ошибки. Об этом сообщает Газета.ru.

В воскресенье в столице сыграли «Локомотив» и «Зенит». Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Такого уровня арбитр не может допускать такие ошибки. В случае со вторым пенальти он вообще стоял рядом, в 3 метрах. Ерохин сбивал Жемалетдинова, и было видно, что это в штрафной площади. Я не понял, почему Карасев не свистнул, он же все видел», - подчеркнул Наумов.

Он отметил, что у арбитра несколько ошибок касалось Кузяева, а также был фол на Живоглядове, который заслуживал желтой карточки.

«Я считаю, что это ошибки Карасева, который он не имеет права допускать. Тем более, мы его хвалим, в Европе он неплохо отсудил. Но эти ошибки были, это надо признавать», - добавил эксперт.