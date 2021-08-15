РИАМО - 15 авг. В четырех воздушных гаванях Москвы и Подмосковья отменили и задержали 46 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 6 рейсов, 5 отменены. В Шереметьеве задержаны 6 рейсов, 2 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 22 рейса, отменили 3.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживается 1 рейс, еще 1 отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.