РИАМО - 15 авг. Опрос онлайн-сервиса «Туту.ру» объяснил образование очередей на посадку в самолет в аэропортах. 32% респондентов рассказали, что встают в очередь от скуки или нетерпения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Опрошенные пояснили, что чаще всего им надоедает сидеть и ждать вылета, в очереди туристам кажется, что их рейс все ближе.

28% респондентов отметили, что боятся пропустить свой вылет. Еще 25% хочет поскорее разместиться в салоне самолета, а также чтобы им хватило места для ручной клади.

Каждый десятый опрошенный россиянин признался, что просто следует за толпой в аэропорту.