РИАМО - 15 авг. Спасатели Московского авиацентра выехали в район Южное Бутово для помощи пожилому мужчине, который был обездвижен, он не мог выйти из квартир и вызвать помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Звонок о помощи поступил от дочери пострадавшего. Она сообщила, что ее отец с вечера 14 августа не выходил на связь. Дверь в квартиру заперта, никаких звуков изнутри не слышно.

«По прибытии мы вскрыли дверь с помощью специального инструмента в присутствии дочери. По ее словам, у мужчины были проблемы с позвоночником, к тому же он был хроническим астматиком. Пострадавшего мы обнаружили на кухне на полу в тяжелом состоянии», – отметили спасатели.

Затем спасатели вызвали скорую помощь. До приезда врачей они контролировали состояние пожилого мужчины, а потом транспортировали его в карету скорой помощи.