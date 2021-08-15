РИАМО - 15 авг. Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что ему понравился воскресный матч команды с «Зенитом», а концовку игры он назвал «зажигательной». Об этом сообщает Газета.ru.

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках четвертого тура чемпионата РФ завершилась со счетом 1:1.

«Обе команды играли в свой уверенный и надежный футбол. К сожалению, центральная зона у «Локомотива» уже не первый матч проваливается. Пабло опять допустил позиционную ошибку, в результате которой Азмун вышел один на один. И – справедливый пенальти, который был забит», — отметил Наумов.

Он также объяснил, почему «Локомотив» долго не забивал, хотя с 50-й минуты игры был в большинстве.

«Тут не столько вина «Локомотива», сколько заслуга «Зенита». Гости проявили такой характер – удивительно, я давно такого не видел. Видимо, хорошая функциональная подготовка позволила «Зениту» вдесятером справляться с теми атаками, которые проводил «Локомотив», — уточнил экс-президент столичного клуба.

Он добавил, что петербургская команда показала хорошие контратаки в данном матче.