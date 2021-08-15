РИАМО - 15 авг. Встреча между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в рамках четвертого тура чемпионата страны завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на московском стадионе «РЖД Арена». В составе гостей гол забил Алексей Сутормин. У хозяев поля отличился Федор Смолов.

На 50-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник сине-бело-голубых Далер Кузяев, игрока удалили с поля, и «Зенит» до конца встречи играл в меньшинстве.

После четырех туров премьер-лиги РФ (РПЛ) «Зенит» с 10 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Локомотив» находится на четвертой строчке, у команды 8 баллов.

В следующем туре турнира столичный «Локомотив» примет «Краснодар», а «Зенит» на выезде проведет матч с «Уфой».