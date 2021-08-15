РИАМО - 15 авг. В мегаполисах мира отмечается новый тренд – «домашние» парки и скверы во всех районах, где люди могут отдохнуть и провести время с семьей. Такие пространства меняют качество жизни в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один тренд - делать парки полноценными общественными пространствами. Кто-то хочет спокойно гулять, кто-то - кататься на велосипеде. Мы обязательно обсуждаем концепцию с местными жителями и только потом приступаем к проекту. В результате москвичи получают зоны для отдыха на любой вкус», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Столичный градоначальник привел несколько примеров реализации таких трендов в Москве. Так, в Воскресенском очистили берег вдоль реки Цыганки, устроили деревянный настил для прогулок, детские площадки и места для пикников.

В Куркине вместо пустыря создали парк с фонтаном, декоративным огородом, детскими игровыми комплексами. Также установили площадки для стритбола и воркаута.

«В Ватутинках идею для благоустройства нам подсказали сами жители. Из «народного» стадиона в парковой зоне мы сделали целый спортивный городок с полем для футбола, беговыми дорожками, волейбольной площадкой и хоккейной коробкой», - добавил Собянин.

Он омтетил, что в 2021 году рабочие закончили благоустройство в парке «Барыши». Для жителей создали канатный комплекс, горки и качели, площадки для волейбола и баскетбола, а также небольшой скейтодром.

«Все эти тренды возникли не случайно. Население городов постоянно растет, и зеленых зон должно становиться больше. Парки и скверы нужны современному человеку как воздух. Я бы даже сказал: они и есть сам воздух», - заключил мэр.