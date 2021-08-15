РИАМО - 15 авг. Из-за массовых сокращений в столичном театре имени Ермоловой актеры готовят иск в суд против художественного руководителя Олега Меньшикова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Скандал из-за сокращений в театре разыгрывается уже несколько недель. Худрук подписал приказ об увольнении сразу 18 актеров. Попавшие под сокращение пытались договориться с режиссером, писали обращения, но не получили обратной реакции. Теперь актеры театра готовятся отстаивать свои права в суде.

Меньшиков проигнорировал запросы и обращения актеров, а также подписал постановку новых спектаклей, в которых играют приглашенные артисты. За выход на сцену приглашенным актерам обещают от 26 тыс. до 200-300 тыс. рублей. Прежний коллектив театра распустили под предлогом отсутствия финансирования.

Ранее руководство театра имени Ермоловой подало в суд на арендаторов из-за их уклонения от ежемесячных выплат под предлогом пандемии Covid-19.