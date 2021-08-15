РИАМО - 15 авг. Архивные фотографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя около станции метро «Кантемировская» и в автобусе №217 опубликовали в Telegram-канале столичного Дептранса.

С московским районом Царицыно (тогда он назывался Ленино-Дачным) Цоя связывала музыкальная история. Тут жил его приятель Вадим Суровцев-Бутов. В 1986 году музыкант сыграл акустический концерт в его квартире.

Еще в этом районе фотограф Игорь Мухин устроил Цою фотосессию. Как раз тогда и появились снимки из автобуса и возле метро.

Советский рок-музыкант, автор песен, художник и основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет.

В воскресенье у стены Цоя на Арбате поклонники его творчества устроили памятный концерт.