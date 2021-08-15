РИАМО - 15 авг. Медики считают, что гранатовый сок, какао и липовый чай могут помочь в профилактике тромбоза после перенесенной коронавирусной инфекции, передает Nation News.

В зернах граната содержится комплекс полезных компонентов, препятствующий образованию тромбов в крови.

Какао может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему организма. Но для достижения данного эффекта пить его следует без сахара.

Липовый чай богат антиоксидантами, необходимыми организму. Они могут уменьшить риск развития тромбоза и ишемической болезни сердца. Еще этот напиток положительно влияет на функции желудочно-кишечного тракта.

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