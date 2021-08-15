РИАМО - 15 авг. Руководство столичного театра Армена Джигарханяна планирует развивать свое присутствие в интернете и соцсетях, на это выделят более 70 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Учреждение культуры запланировало новый подход к продвижению своих будущих премьер и постановок. Планируется изменить дизайн официального сайта театра, на что будет потрачено 42 тыс. рублей.

Также театр начнет активную работу в социальных сетях. Для продвижения нового контента и рекламы спектаклей заключили договор со специалистом по таргетированной рекламе. Данная работа оценена в 30 тыс. рублей.

Театр Армена Джигарханяна был создан 12 марта 1996 года. На его сцене представляют пьесы, ставшие классикой русского и зарубежного драматического искусства, а также новаторские постановки.