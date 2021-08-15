РИАМО - 15 авг. Около мусорных контейнеров на Бобровском шоссе в столице нашли мертвого младенца, его тело было завернуто в мусорный пакет, сообщает Федеральное агентство новостей.

По факту обнаружения тела будет проведена проверка и назначены дальнейшие мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств трагедии. Правоохранительные органы пока не выяснили, кто виноват в гибели ребенка.

Днем 14 августа в мусорном баке на улице Усачева в столице была найдена живая новорожденная девочка. Ребенка завернули в куртку и полиэтиленовый пакет. Сейчас ребенок находится в больнице. 41-летнюю женщину, которая оставила младенца в мусорке, доставили в ОМВД.

Тело новорожденной девочки обнаружили на севере Москвы>>