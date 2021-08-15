РИАМО - 15 авг. HR-специалисты считают, что большинство работодателей преимущественно интересуются возрастом, полом и семейным положением соискателя, а не его опытом трудовой деятельности. Об этом сообщает Nation News.

Исследование на данную тему провел аналитический центр «АльфаСтрахование.Медицина». В опросе участвовали порядка 1,5 тыс. человек.

29% считают важным уровень образования кандидата на вакансию. Предыдущие должности и места работы важны для 13% респондентов.

Меньше всего шансов на трудоустройство у соискателей с маленькими детьми. Руководители фирм считают, что такие работники будут чаще уходить на больничные и просить отгулы.