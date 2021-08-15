РИАМО - 15 авг. Выручка онлайн-кинотеатров в России за первую половину текущего года составила более 18 млрд рублей, увеличившись на 40%, сообщает Федеральное агентство новостей.

Аналитический отчет по данной теме представило агентство «ТМТ Консалтинг».

Из общей суммы 16,3 млрд рублей онлайн-кинотеатры получили благодаря пользовательским платежам, еще 2 млрд рублей заработали на рекламе.

Лидером отечественного рынка стал онлайн-кинотеатр ivi, второе место у «КиноПоиска», третьим стал Okko.

Специалисты считают, что если такая динамика сохранится, то в этом году можно ожидать увеличения рынка онлайн-кинотеатров в 2 раза, до 39 млрд рублей.

Увеличение интереса зрителей к онлайн-кинотеатрам может объясняться предоставлением ими эксклюзивного контента. Также важную роль сыграло укоренение привычки платить за просмотр кинофильмов.