РИАМО - 15 авг. Руководство московского театра имени Ермоловой готовится к суду с арендаторами на фоне конфликта с бывшими сотрудниками. Культурное учреждение столкнулось с финансовыми проблемами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сокращение штата может позволить театру сэкономить, но основной доход руководству приносило сотрудничество с арендаторами. Сейчас многие из них уклоняются от выплат за аренду якобы из-за пандемии коронавируса.

В этой ситуации столичный театр готовится отстаивать свои права через суд. На сегодняшний день еще идут разбирательства, деньги на счет учреждения не поступают.

Художественный руководитель театра Олег Меньшиков активно готовится к предстоящему сезону. Зрители смогут увидеть на сцене известных актеров и спектакли с участием восходящих звезд.