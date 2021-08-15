РИАМО - 15 авг. Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве девушки в сквере вблизи Лазоревого проезда в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ночью 14 августа в сквере нашли тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан», - сказала Иванова.

В ближайшее время задержанного доставят в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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