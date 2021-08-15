РИАМО - 15 авг. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова отметила, что тема сексуального просвещения является интимной, поэтому в школах такие уроки не нужны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Суть одна, она сводится к тому, что детям рассказывают об этой стороне жизни. И если бы просто рассказывали, то было бы не так страшно. Но ведь контекст такой, что все можно, но только нужно предохраняться. С педагогической точки зрения это растормаживает ребенка», - уточнила Леткова.

По ее словам, по западным технологиям, к которым присоединилась Россия, детям навязывают жесткое секс-просвещение.

«Детей учат сексу в извращенной форме, смотрят порно на уроках, и это тоже очень волнует родителей. Зачем вообще раньше времени растормаживать эту сферу, это не нужно ребенку, который должен учиться», - добавила эксперт.