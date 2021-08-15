РИАМО - 15 авг. Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа около жилых домов по Кутузовскому проспекту найдено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями.

Специалисты проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и задержания причастных к нему лиц.