РИАМО - 15 авг. В подмосковном Жуковском с 20 по 22 августа пройдет Детский авиационно-космический салон (ДАКС-2021), вход на мероприятие свободный, сообщается в Telegram-канале МАКС.

Специально под ДАКС была зарегистрирована новая посадочная площадка для самолетов и вертолетов малой авиации «Междуречье».

20 августа запланировано провести отборочные соревнования по авиамоделированию и репетицию летной программы.

21 августа начнется основная программа салона. На мероприятии проведут соревнования по авиаралли, показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации. Кроме того, свое мастерство покажут парапланеристы.

В рамках салона 22 августа состоится благотворительная акция. Ее проведут для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.