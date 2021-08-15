РИАМО - 15 авг. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» опубликовали стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата России по футболу, который пройдет в воскресенье, сообщает Газета.ru.

В стартовый состав столичной команды вошли Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Пабло, Едвай, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Зе Луиш и Камано.

У петербургского клуба в стартовом составе заявлены Кержаков, Караваев, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Азмун и Малком.

Игра состоится на столичном стадионе «РЖД Арена». Начало в 17:30.

После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» находится на 1 месте турнирной таблицы с 9 очками. «Локомотив» набрал 7 очков и расположился на 4 строчке.