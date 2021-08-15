РИАМО - 15 авг. Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что в использовании копеечных монет нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в стране. Об этом сообщает Газета.ru.

«Я думаю, что номиналы в копейку и в пять, даже в десять, они уже, объективно говоря, не нужны. Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов», - отметил эксперт.

Он пояснил, что если говорить об уходе от копеечных монет, то следует предложить какой-то механизм округления стоимости товаров, что потребует определенных регламентов со стороны Центробанка. Но это вполне возможно.

«Я думаю, что в России такие мелкие номиналы монет давно себя изжили. На сегодняшний день, как я вижу ценовую ситуацию, я бы оставил минимально 50 копеек», — уточнил Иноземцев.

Ранее из опроса Ассоциации банков РФ стало известно, что каждый пятый банк в стране (21,6%) испытывает сложности с обеспечением российских регионов монетами.