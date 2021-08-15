РИАМО - 15 авг. На Болотной набережной в центре Москвы установили скульптуру «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера. Прохожие с недоумением отнеслись к появлению в столице такого арт-объекта, передает корреспондент РИАМО.

12-метровая композиция из алюминия находится на берегу Москвы-реки напротив реконструированного здания ГЭС-2. По замыслу скульптора «комок глины» символизирует акт созидания и преображения материи в человеческих руках.

Прохожие останавливаются на противоположном берегу Москвы-реки и на Патриаршем мосту, чтобы сделать фото новой городской достопримечательности.

«Много читала про эту скульптуру в интернете. Вот приехала посмотреть. Мне кажется, это совершенно не нужно для Москвы. Додумайте сами, что тут автор изобразил, называется. Считаю, в таком месте можно было поставить что-то тематическое», - сказала Ольга, которая приехала из Твери.

Прохожие вслух выражают свое недоумение по поводу замысла автора. По словам девушки, прогуливающейся по Якиманской набережной, сначала композиция напомнила ей огромную крысу.

Другая москвичка почувствовала тяжелую энергетику, которая «исходит» от «комка глины». Несколько человек сравнили творение Фишера с естественными человеческими выделениями.

«Сложно сказать, что это. Памятник кучи мусора или мороженое. Не понимаю, что хотели этим изобразить», - прокомментировал москвич по имени Борис.