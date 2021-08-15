РИАМО - 15 авг. Ученый-пчеловод Дмитрий Богуславский пояснил, что засахаренный мед следует подогреть на водяной бане при температуре 40 градусов.

Он подчеркнул, что нельзя сильно нагревать продукт, при температуре выше 45 градусов многие его полезные свойства исчезнут.

«Около 80% всего меда — это сахара, 20% — вода. Из сахаров — около половины глюкозы, остальное — фруктоза. Поэтому рано или поздно происходит процесс кристаллизации. Зависит от ботанического происхождения меда, условий его хранения, температуры», - добавил Богуславский.

Он отметил, что оптимальная температура для кристаллизации меда — плюс 14 градусов, при температуре больше или меньше этого показателя процесс замедляется. Также он быстрее засахаривается на свету.

Покупать мед в августе-сентябре и желательно у знакомых пасечников, так как сейчас существует целая индустрия подделки данного продукта, сообщает «Вечерняя Москва».