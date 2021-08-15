РИАМО - 15 авг. Бывший футболист московского клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили считает, что фанаты сделали баннеры с негативными высказываниями в адрес игроков, поскольку возмущены происходящим с красно-белыми. Об этом сообщает Газета.ru.

Болельщики «Спартака» вывесили баннеры с отрицательными отзывами об игроках команды на матче красно-белых с «Уралом» 14 августа.

«Я всегда против каких-либо оскорблений с чьей-либо стороны. Но народ сегодня попросту возмущен! Возмущен тем, в каком состоянии в данный момент находится «Спартак», и тем, что творится вокруг него», - сказал Кавазашвили.

Он добавил, что в команде происходит очень много негативных событий: смена руководящего состава, замена главного тренера, клуб раз за разом проигрывает.

«Все это говорит о том, что в нашем королевстве не все в порядке. Нужно разбираться в этом очень серьезно», - подчеркнул спортсмен.