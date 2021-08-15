РИАМО - 15 авг. На следующей неделе в Центральной России, в том числе в Московском регионе, ожидается 30-градусная жара, а за ней последуют ливни и грозы с градом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что лето подарит жителям Центральной России на прощание всплеск субтропического тепла.

«Понедельник в регионе стартует с +23..28 градусов, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных +28..33 градусов, на юге (Центральной России – ред.) местами +35! Даже ночами будет не прохладнее +15..20. При этом ожидается преобладание солнечной погоды, а небольшие локальные дожди возможны преимущественно в темное время суток», - написал Тишковец в Instagram.

Он подчеркнул, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа в ХХ веке случались только в 1954 году, тогда температура поднялась до +33,5 градусов. В ХХI веке выше 30 градусов столбики термометров показали в 2007 году (+31,1) и 2008 году (+32,5).

«Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом», - добавил синоптик.

Тишковец предупредил, что с ливнем может вылиться 5-10 мм, а местами до 10-15 мм осадков, что составляет до 19% от месячной нормы.