РИАМО - 15 авг. Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями обнаружили в ночь с 14 на 15 августа вблизи жилых домов на Кутузовском проспекте. Уголовное дело возбудили по признакам убийства и незаконного оборота оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания преступников.