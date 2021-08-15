РИАМО - 15 авг. На внешней стороне 85-го км МКАД около на Алтуфьевского шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки, которые разделяют транспортные потоки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На трассе перекрыты левая и средняя полосы. На месте ДТП работают оперативные службы.

Водителей попросили по возможности объезжать данный участок МКАД.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе аварии на МКАД образовалась пробка длиной свыше 6 км.