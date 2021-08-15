РИАМО - 15 авг. На Старом Арбате в центре Москвы поклонники творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя устроили концерт в день годовщины его смерти, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье у стены Цоя выступают молодые и совсем юные исполнители. Они играют на гитаре и поют, стоя на тротуаре.

Напротив музыкантов собрались десятки людей. К зрителям присоединяются гуляющие по Арбату. Люди снимают видео и фотографируются, подпевают и хлопают.

У стены Цоя музыканты исполняют известные песни «Звезда по имени Солнце», «Камчатка», «Восьмиклассница», «Атаман», «Перемен» и другие.

Советский рок-музыкант, автор песен, художник и основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет.