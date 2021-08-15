РИАМО - 15 авг. Электропоезда с воскресенья останавливаются у реконструированной платформы Ковригино Горьковского направления МЖД, которая располагается в Павловском Посаде, сообщили РИАМО в ЦППК.

На остановочном пункте специалисты ЦППК заменили конструктивные элементы и покрытие платформы, установили краевые балки с антискользящим покрытием. Для маломобильных пассажиров смонтировали пандус, для слабовидящих пассажиров на платформе уложены полосы безопасности из тактильной плитки.

Кроме того, установлено светодиодное освещение нового поколения, навесы для защиты от осадков, электронные табло, система аудиоинформирования, платформенные указатели, новые лавочки и урны.

На период проведения работ была возведена временная деревянная платформа, чтобы пассажиры могли пользоваться пригородным железнодорожным транспортом в обычном режиме.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.