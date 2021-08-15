РИАМО - 15 авг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым уточняются требования к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к свету. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день протягивать кабель к вводно-распределительному устройству должны организации. Новые правила распространяются на земельные участки, которые предоставлены по договору о комплексном освоении территории.

Принятое решение позволит уменьшить затраты на подключение домов к электросетям. По этой причине стоимость возведения многоквартирных домов в стране должна снизиться.