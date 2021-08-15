РИАМО - 15 авг. В сентябре температура воздуха в Москве будет соответствовать климатической норме, однако ожидаются периоды похолодания, сообщает «Российская газета».

По словам завлабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, днем в Москве ожидается +15-20 градусов, ночью - от +5 до +10 градусов. При похолоданиях в сентябре ночами будет +1-6 градусов, днем - от +5 до +10 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что следующая неделя в Москве ожидается по-летнему жаркой, но к выходным начнется процесс завершения метеорологического лета.

Окончание метеолета происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в +15 градусов в сторону понижения. В Москве это происходит 28 августа, но в этот раз может случиться на 5-6 дней раньше.