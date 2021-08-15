РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Около 100 спортсменов приняли участие в мероприятиях ко Дню физкультурника в подмосковном Подольске в воскресенье, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Анжелика Пацук.

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, проводились в Подольске 14 и 15 августа. В воскресенье спортивные программы состоялись на стадионе «Труд».

«Ранее в округе состоялся футбольный матч, прошли турниры по шахматам, ГТО и многое другое. В воскресенье прошли соревнования на площадке ГТО. В них участвовали спортсмены Подольска, а также гости из городов Люберцы, Королев, Домодедово, Москва и Ивановской области», - сказала Пацук.

Спортсмены соревновались в перетягивании каната, пауэрлифтинге, поднятии гирь и многом другом.