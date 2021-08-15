РИАМО - 15 авг. Почти каждый четвертый опрошенный житель РФ рассказал, что после развода в отношениях с бывшими супругами появилась враждебность, сообщает Nation News.
Такое мнение в ходе опроса сервиса SuperJob высказали 23% мужчин и 22% женщин.
При этом 60% жительниц России заявили, что сами настаивали на расторжении брака. Каждая четвертая опрошенная россиянка уточнила, что непростое решение о разводе они приняли вместе с мужем.
9% женщин рассказали, что инициатором расставания в их браке был муж.
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