РИАМО - 15 авг. Почти каждый четвертый опрошенный житель РФ рассказал, что после развода в отношениях с бывшими супругами появилась враждебность, сообщает Nation News.

Такое мнение в ходе опроса сервиса SuperJob высказали 23% мужчин и 22% женщин.

При этом 60% жительниц России заявили, что сами настаивали на расторжении брака. Каждая четвертая опрошенная россиянка уточнила, что непростое решение о разводе они приняли вместе с мужем.

9% женщин рассказали, что инициатором расставания в их браке был муж.