РИАМО - 15 авг. Спасатели Московского авиацентра выехали в район Северное Бутово для помощи 78-летней женщине, которой стало плохо и она не могла открыть дверь своей квартиры, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Когда мы прибыли, дверь была открыта. Видимо, женщине стало лучше и с этой проблемой она смогла справиться самостоятельно. Когда мы вошли, бабушка жаловалась на плохое самочувствие, сказала, что у нее была временная потеря сознания», - отметил старший дежурной смены, спасатель Дмитрий Дмитриев.

Он уточнил, что спасатели оценили состояние женщины и экстренно вызвали ей скорую помощь.

Спасатели дождались медиков и транспортировали пациентку в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации.