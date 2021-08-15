РИАМО - 15 авг. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила жителей Зарайска с 875-летием города, а также вручила областные награды, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Зарайск - сердце Подмосковья. Этот городок заслуживает, чтобы о нем знал весь мир. Это особенный город и для губернатора, потому что сюда в ноябре 2012 года была первая рабочая поездка Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.). И вот прошло уже почти 9 лет и Зарайск не узнать. За это время очень много сделано для города, и перемены продолжаются. Всех приглашаю в этот чудесный город», - сказала Виртуозова.

Вместе с первым заместителем председателя Мособлдумы Никитой Чаплиным и жителями Наталья Виртуозова приняла участие в праздничном шествии от Советской улицы до площади Революции. Шествие возглавили симфонический оркестр Ступинской филармонии и ансамбль мажореток.

Накануне в Зарайске прошли комбинированная эстафета памяти дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова, турниры по мини-футболу и баскетболу. Вечером состоялись концерт с участием популярных исполнителей и салют.

На площади Революции также организовали «Зарайский Арбат», где гости могли приобрести фермерскую продукцию, предметы прикладного искусства и народного творчества. Для детей предусмотрели мастер-классы и анимацию. На набережной реки Осетр можно было прокатиться на аэростате.

Большой праздник продолжается в Зарайске и в воскресенье. В Беспятовской роще пройдет забег «Зарайская верста», также будет разыгран Кубок главы по конным видам спорта. Помимо этого, в программу вошли соревнования по хоккею, футболу и пляжному волейболу, блиц-турнир по шахматам, конкурс «Шляпка года - 2021».

«За последние 3 года наш город изменился кардинально. Достаточно посмотреть на площади Красноармейскую и Революции, какими чудесными стали Беспятовская роща, набережная, пляж. Много ремонтируем дорог, подъездов, дворов. У нас большие перемены в ЖКХ - практически завершили ремонт городских очистных сооружений, за 2 года введем 16 котельных. Огромное спасибо нашим ветеранам, жителям, гостям. Хочу всем пожелать здоровья, хорошего настроения, любви и благополучия», - сказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.