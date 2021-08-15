РИАМО - 15 авг. На следующей неделе в Московском регионе ожидаются периодические дожди, температура может подниматься до плюс 29 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В течение всей недели в отдельные дни будут приниматься дожди, но они не будут (сильными - ред.). Ночи останутся теплыми для этого времени года, и дневная температура тоже выше нормы на 2-3 градуса», - сказала Позднякова.

16 августа ночью местами возможен небольшой дождь, плюс 16 - плюс 18 градусов. Днем будет плюс 24 - плюс 26 градусов и без осадков. 17 августа дневная температура поднимется до плюс 27 - плюс 29 градусов, осадков не ожидается.

«18 августа кратковременный дождь возможен в течение всех суток. Ночь еще будет довольно теплой, в Москве плюс 17 - плюс 19. Дневная температура плюс 26 - плюс 28», - добавила синоптик.

По ее словам, 19 августа будет переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ночью плюс 17 - плюс 19 градусов, днем плюс 23 - плюс 25. Похожая погода ожидается и 20 августа.

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