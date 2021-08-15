РИАМО - 15 авг. Солнечногорская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в деревне Лыткино, в котором погиб ребенок, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

Возгорание в частном доме произошло ночью 14 августа. Сообщение о пожаре поступило в 03:25, огонь тушили до 12:20. В результате пожара погибла девочка 2015 г. р. Трое человек госпитализированы.

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Ход проверочных мероприятий был поставлен на контроль.