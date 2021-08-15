РИАМО - 15 авг. Министр обороны России Сергей Шойгу досрочно присвоил очередные воинские звания и вручил награды 40 спортсменам, которые представляли ЦСКА на Олимпийских играх в Токио, сообщает Газета.ru.

Очередные звания присвоены капитану Софье Великой, старшему лейтенанту Тимуру Сафину, лейтенанту Мусе Евлоеву, лейтенанту Аделине Загидуллиной, лейтенанту Юлии Каримовой, лейтенанту Юлии Зыковой, лейтенанту Сергею Емелину и сержанту Ольге Никитиной.

Медалью «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» наградили Инну Дериглазову и Елену Веснину.

Ангелина Мельникова, Анна Пракатень, Василиса Степанова, прапорщик Александр Бондарь, Анастасия Галашина, Артем Черноусов, Светлана Гомбоева, Михаил Артамонов, Татьяна Минина, Антон и Кирилл Бородачевы, Андрей Замковой, Сергей Семенов, Ангелина Шкатова награждены медалями «За укрепление боевого содружества».

Остальные спортсмены из ЦСКА также были награждены ведомственными медалями.

По результатам Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала 71 медаль разного достоинства и заняла 5 место в медальном зачете.