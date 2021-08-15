РИАМО - 15 авг. Россиянин Даниил Медведев в полуфинале теннисного турнира «Мастерс» в Торонто выиграл у американца Джона Изнера со счетом 6:2, 6:2 и вышел в финал, сообщает Газета.ru.

В финале российский теннисист встретится с американцем Райлли Опелкой, который выиграл в полуфинале у грека Стефаноса Циципаса. Финал турнира пройдет 15 августа.

Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. Он является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема он два раза доходил до финала.

Призовой фонд турнира «Мастерс» составляет свыше 2,8 млн долларов. Действующим обладателем титула является испанский теннисист Рафаэль Надаль.