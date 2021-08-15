РИАМО - 15 авг. В четырех аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 7 рейсов, 5 отменены. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, 2 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 14 рейсов, отменили один.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживаются 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.